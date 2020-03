Vitória de Guimarães vence Tondela e sobe ao sexto lugar provisório

O Vitória de Guimarães venceu este domingo por 2-0 na receção ao Tondela, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o que permitiu à equipa vimaranense subir ao sexto lugar provisório.

Os minhotos fixaram o resultado durante a primeira parte, com golos de Bruno Duarte, aos 24 minutos, e André André, aos 41, frente a um adversário que tem melhores resultados na condição de visitante do que em casa (cinco triunfos em terreno alheio contra apenas um no seu estádio).

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar, com 34 pontos, ultrapassando o Famalicão, que recebe na terça-feira o Sporting, ficando a apenas três pontos do Rio Ave, quinto classificado -- provavelmente, o último 'lugar europeu' -, enquanto o Tondela é 15.º, com 24.