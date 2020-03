Sporting confirma saída de Silas do cargo de treinador

O Sporting e o treinador da equipa principal de futebol, Silas, revogaram o contrato que os ligava até final desta temporada, anunciou esta quarta-feira o clube de Alvalade, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota enviada à entidade reguladora do mercado, o Sporting anuncia "a revogação por mútuo acordo" dos contratos de trabalho de Silas e dos restantes elementos da equipa técnica, Zé Pedro, Rui Nunes e Pedro Alves.

Na terça-feira, depois da derrota dos 'leões' em Famalicão (3-1), no fecho da 23.ª jornada da I Liga portuguesa, Silas anunciou que estava de saída do clube 'leonino' e confirmou que o seu sucessor nos 'verdes e brancos' seria o treinador do Sporting de Braga, Rúben Amorim.

Silas chegou ao Sporting em setembro do último ano, assumindo o cargo de Leonel Pontes, que, por seu lado, tinha substituído, interinamente, o holandês Marcel Keizer.

O técnico tinha vínculo com os 'leões' até junho deste ano, com mais uma época de opção.

Em 28 jogos à frente da equipa 'leonina', Silas somou 17 vitórias, 10 derrotas e um empate em todas as competições, deixando o Sporting no quarto lugar da I Liga portuguesa, a quatro pontos do terceiro, o Sporting de Braga.