Sérgio Conceição abandona conferência de imprensa revoltado com a arbitragem

O FC Porto empatou este sábado a uma bola com o Rio Ave, mantendo-se na liderança do campeonato com mais um ponto que o Benfica.

Sérgio Conceição considerou o resultado injusto e abandonou a conferência de imprensa após ter acusado o árbitro Artur Soares Dias de não ter assinalado um penálti claro a favor dos “dragões”.

