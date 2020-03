Sporting suspende jogos e treinos de futebol e modalidades

O Sporting decidiu esta quinta-feira, face às novas orientações da Direção-Geral da Saúde sobre o Covid-19, suspender os jogos e treinos das equipas de futebol profissional, de futebol de formação, de futsal, voleibol, hóquei em patins, andebol e basquetebol.

Os jogos e treinos relativos à Liga Revelação, I e II Divisões feminina, ao abrigo do que foi comunicado pela entidade organizadora destas competições, foram também suspensos até novas indicações sobre a evolução do surto de Covid-19, tal como as atividades dos órgãos de comunicação social a realizar na Academia Sporting e no estádio José Alvalade, como antevisões, conferências de imprensa, treinos abertos e entrevistas.

A suspensão é extensível a toda a atividade desportiva dos escalões de formação das modalidades do clube.

O Sporting vai ainda adotar e intensificar internamente um plano de prevenção e contingência, em total alinhamento com as recomendações e orientações dos diferentes organismos públicos, de forma a salvaguardar a saúde pública e o bem-estar dos seus colaboradores e respetivas famílias.

Estas medidas hoje anunciadas pelo Sporting representam uma alteração de posição face às que já tinham sido tornadas públicas na quarta-feira, nomeadamente que os jogos das suas equipas de futebol profissional, futsal, andebol e basquetebol seriam jogados à porta fechada, cumprindo o que foi determinado pelas respetivas federações e Ligas devido ao surto de Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

