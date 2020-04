Antigo guarda-redes do Chelsea Peter Bonetti morre aos 78 anos

O antigo guarda-redes internacional inglês Peter Bonetti, o segundo futebolista com mais jogos disputados pelo Chelsea, morreu hoje, aos 78 anos, vítima de "doença prolongada", informou o clube londrino no site oficial na Internet.

"O Chelsea lamenta profundamente ter de anunciar a morte de um dos maiores jogadores da nossa história, Peter Bonetti. O nosso antigo guarda-redes sofria de doença prolongada", transmitiram os blues, recordando, através da conta oficial no Twitter, os "incríveis 729 jogos" que Bonetti disputou com a camisola dos londrinos.

Peter Bonetti nasceu em Putney, em Londres, em setembro de 1941, e jogou no Chelsea entre 1959 e 1979, sendo que, pelo meio, teve uma rápida passagem pelo futebol dos Estado Unidos, no verão de 1975, quando atuou ao serviço dos St. Louis Stars.Bonetti somou 729 jogos pelo Chelsea, conquistando uma Taça das Taças (1970/71), uma Taça de Inglaterra (1969/70) e uma Taça da Liga inglesa (1964/65).

É, de resto, o segundo jogador com mais jogos disputados com a camisola dos blues, apenas superado por Ron Harris (795) e à frente de John Terry (717) e de Frank Lampard (648).

Bonetti viria a terminar a carreira na Escócia, em 1979, com a camisola do Dundee United, pelo qual arrecadou a Taça da Liga escocesa dessa temporada (1979/80).

O antigo guardião, que contava sete presenças pela seleção de Inglaterra, fez parte da equipa que venceu o Campeonato do Mundo de 1966, embora não tenha contabilizado qualquer minuto de jogo, uma vez que o titular inquestionável era Gordon Banks.

Quatro anos mais tarde, voltou a integrar a seleção inglesa no Mundial de 1970, no México, tendo jogado um encontro, precisamente na eliminação do conjunto britânico, nos quartos de final, perante futura campeã Alemanha.