Morreu Nuno Alpiarça, treinador e guia do campeão paralímpico Carlos Lopes

Nuno Alpiarça, que foi treinador e atleta-guia do campeão paralímpico Carlos Lopes, morreu esta quinta-feira em Lisboa, vitimado por doença súbita, informou a Federação Portuguesa de Atletismo.

Alpiarça, de 53 anos, morreu pouco antes de iniciar um treino de Luís Gonçalves, outro dos atletas paralímpicos de nível internacional que orientou ao longo de mais de 20 anos.

Ex-atleta do Sporting, onde competiu em barreiras e 400 metros, era professor de Educação Física e treinador de atletismo adaptado de alto rendimento da área visual, tendo antes sido, no Sporting, técnico de velocidade e barreiras.

Oriundo do Belenenses, chegou ao Sporting no final do ano de 1991, para integrar a equipa nas disciplinas de barreiras e velocidade prolongada.

Como atleta, esteve na subida ao Grupo A da Taça dos Campeões Europeus na época de 1996, correndo os 400 metros barreiras e a estafeta dos 4x400 metros.

Em 1999 passou a treinador dos leões e especializou-se no treino e corrida como atleta-guia de atletas paralímpicos, atingindo os maiores sucessos com Carlos Lopes, com quem foi campeão paralímpico em 2000 e 2004, além de uma série de outras medalhas em Mundiais e Europeus.