Futebolista italiano Andrea Rinaldi morre aos 19 anos depois de ter sofrido um aneurisma

O jovem futebolista italiano Andrea Rinaldi, de 19 anos, que estava emprestado pela Atalanta ao Legnano, morreu esta segunda-feira, após ter sofrido um aneurisma, anunciou o clube de Bérgamo.

Em comunicado, a Atalanta, equipa da primeira liga italiana, manifesta pesar pela morte do médio, que jogava no Legnano, da quarta divisão, por empréstimo, após 13 anos no clube primodivisionário.

Na sexta-feira, Rinaldi manifestou mal-estar após um treino efetuado em casa, perto de Como, e foi hospitalizado em Varese, onde acabou por morrer esta segunda-feira.