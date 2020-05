Flamengo de Jorge Jesus volta ao trabalho com exames e testes físicos

A equipa brasileira de futebol do Flamengo, orientada pelo português Jorge Jesus, voltou ao trabalho, tendo realizado exames e avaliações físicas, depois de uma paragem de mais de dois meses devido à pandemia de Covid-19, anunciou o clube.

Em comunicado, o clube do Rio de Janeiro garante que "todas as atividades estão a ser realizadas seguindo as medidas de higiene e distanciamento, como, por exemplo, higienização constante dos materiais desportivos e instalações, além da preparação de alimentos em 'kits' individuais".

A equipa, que elenca no comunicado as medidas implementadas, refere que numa primeira fase estarão no Centro de Treinos George Helal "os jogadores e funcionários que testaram negativo para a Covid-19".

O Flamengo garante que "testará periodicamente atletas e colaboradores envolvidos no quotidiano da modalidade".