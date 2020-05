Maioria dos clubes da I Liga pede demissão de Pedro Proença

A continuidade de Pedro Proença como presidente da Liga de Clubes está em causa.

De acordo com a Rádio Renascença, uma maioria de clubes da I Liga vai pressionar o dirigente para que apresente a demissão já esta quinta-feira, na reunião com os presidentes das equipas.

No centro do descontentamento está uma carta dirigida por Pedro Proença ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o Record, na carta, enviada a 8 de maio em nome da Liga, Proença sugeria a "influência" do chefe de Estado junto das operadoras de televisão para que permitissem a transmissão dos jogos que restam do campeonato em sinal aberto.

As operadoras, incluindo a NOS - a patrocinadora direta da prova -, e por consequência os clubes, não gostaram da proposta.

A mesma fonte refere que o desagrado da NOS chega ao ponto de não pretender renovar o contrato prolongado em 2017 e que vai até ao fim da temporada 2020/21.