Da 25.ª à 33.ª jornada só há 9 dias sem jogos: conheça aqui o calendário da Liga

A Primeira Liga regressa no próximo dia 3 de junho, em Portimão.

Já é conhecido o calendário de todas as restantes jornadas do campeonato, à exceção da última. De salientar que não há jogos às 15h00 e os últimos encontros do dia vão arrancar, em alguns casos, às 21h30.

O clássico FC Porto - Sporting, da 32.ª jornada, vai jogar-se no dia 15 de julho às 21h30.

Jornada 25

Quarta-feira, 3 de junho

Portimonense - Gil Vicente FC, 19h00

FC Famalicão - FC Porto, 21h15

Quinta-feira, 4 de junho

Marítimo M. - Vitória FC, 19h00

SL Benfica - CD Tondela, 19h15

Vitória SC - Sporting CP, 21h15

Sexta-feira, 5 de junho

Santa Clara - SC Braga, 19h00

CD Aves - Belenenses, 21h15

Sábado, 6 de junho

Boavista FC - Moreirense FC, 21h15

Domingo, 7 de junho

Rio Ave FC - FC Paços de Ferreira, 21h00

Jornada 26

Terça-feira, 9 de junho

Gil Vicente FC - FC Famalicão, 21h00

Quarta-feira, 10 de junho

Vitória FC - Santa Clara, 17h00

Portimonense - SL Benfica, 19h15

FC Porto - Marítimo M., 21h30

Quinta-feira, 11 de junho

Belenenses - Vitória SC, 19h00

CD Tondela - CD Aves, 21h15



Sexta-feira, 12 de junho

Moreirense FC - Rio Ave FC, 19h00

Sporting CP - FC Paços de Ferreira, 21h15

Sábado, 13 de junho

SC Braga - Boavista FC, 21h00



Jornada 27

Segunda-feira, 15 de junho

Marítimo M. - Gil Vicente FC, 19h00

Terça-feira, 16 de junho

Santa Clara - Portimonense, 19h00

CD Aves - FC Porto, 21h15

Quarta-feira, 17 de junho

FC Paços de Ferreira - Belenenses, 19h00

Rio Ave FC - SL Benfica, 21h15

Quinta-feira, 18 de junho

Boavista FC - Vitória FC, 19h00

Sporting CP - CD Tondela, 21h15

Sexta-feira, 19 de junho

Vitória SC - Moreirense FC, 19h00

FC Famalicão - SC Braga, 21h15



Jornada 28

Domingo, 21 de junho

Gil Vicente FC – CD Aves, 21h00

Segunda-feira, 22 de junho

Portimonense – Marítimo M., 21h00

Terça-feira, 23 de junho

Vitória FC – Rio Ave FC, 19h00

SL Benfica – Santa Clara, 19h15

FC Porto – Boavista FC, 21h15

Quarta-feira, 24 de junho

CD Tondela – FC P. Ferreira, 19h00

Moreirense FC – FC Famalicão, 21h15

Quinta-feira, 25 de junho

SC Braga – Vitória SC, 21h00

Sexta-feira, 26 de junho

Belenenses – Sporting CP, 19h15



Jornada 29

Domingo, 28 de junho

Boavista FC – Santa Clara, 21h00

Segunda-feira, 29 de junho

CD Aves – Moreirense FC, 17h00

Marítimo M. – SL Benfica, 18h00

FC P. Ferreira – FC Porto, 21h15

Terça-feira, 30 de junho

FC Famalicão – Portimonense, 17h00

Vitória SC – Vitória FC, 19h15

Rio Ave FC – SC Braga, 21h15

Quarta-feira, 1 de julho

Belenenses – CD Tondela, 19h00

Sporting CP – Gil Vicente FC, 21h15



Jornada 30

Sexta-feira, 3 de julho

Santa Clara – Marítimo M., 19h15

Sábado, 4 de julho

Vitória FC – FC P.Ferreira, 17h00

Portimonense – Vitória SC, 19h15

SL Benfica – Boavista FC, 21h15

SC Braga – CD Aves, 21h30

Domingo, 5 de julho

Gil Vicente FC – Rio Ave FC, 17h00

CD Tondela – FC Famalicão, 19h15

FC Porto – Belenenses, 21h30

Segunda-feira, 6 de julho

Moreirense FC – Sporting CP, 21h00

Jornada 31

Quarta feira, 8 de julho

CD Aves – Vitória FC, 19h00

Boavista FC – Marítimo M., 21h15

Quinta-feira, 9 de julho

Rio Ave FC – Portimonense, 17h00

CD Tondela – FC Porto, 19h15

FC Famalicão – SL Benfica, 21h30

Sexta-feira, 10 de julho

Vitória SC – Gil Vicente FC, 17h00

Sporting CP – Santa Clara, 19h15

FC P. Ferreira – SC Braga, 21h30

Sábado, 11 de julho

Belenenses – Moreirense FC, 19h15



Jornada 32

Segunda-feira, 13 de julho

Marítimo M. – Rio Ave FC, 19h00

Vitória FC – FC Famalicão, 21h15

Terça-feira, 14 de julho

Santa Clara – CD Aves, 17h00

Portimonense – Boavista FC, 19h15

Gil Vicente FC – CD Tondela, 21h30

SL Benfica – Vitória SC, 21h30

Quarta-feira, 15 de julho

Moreirense FC – FC P. Ferreira, 17h00

SC Braga – Belenenses, 19h15

FC Porto – Sporting CP, 21h30



Jornada 33



Sábado, 18 de julho

Rio Ave FC – Santa Clara, 19h00

FC Famalicão – Boavista FC, 21h15

Domingo, 19 de julho

Belenenses – Gil Vicente FC, 19h00

Vitória SC – Marítimo M., 21h15

Segunda-feira, 20 de julho

FC P. Ferreira – Portimonense, 17h00

CD Tondela – SC Braga, 19h15

FC Porto – Moreirense FC, 21h15

Terça-feira, 21 de julho

Sporting CP – Vitória FC, 19h00

CD Aves – SL Benfica, 21h15