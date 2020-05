Vítor Baía integra lista de Pinto de Costa nas eleições do FC Porto

O antigo guarda-redes do FC Porto Vítor Baía vai integrar a lista liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa nas eleições para a presidência do clube.

Baía, que representou o FC Porto ao longo de 16 temporadas, nas quais se destacam as conquistas da Taça UEFA e da Liga dos Campeões, diz-se "honrado" com o convite feito por Pinto da Costa e fala num "dos dias mais felizes" da sua vida.

O antigo internacional português, que também alinhou no Barcelona, é candidato a vice-presidente do clube.

As eleições do FC Porto estavam inicialmente previstas para 18 de abril, mas acabaram por ser adiadas para 6 e 7 de junho devido à pandemia do novo coronavírus.

Além de Pinto da Costa, estão na corrida à liderança dos "azuis e brancos" Nuno Lobo e José Fernando Rio.