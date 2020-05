Jogador do Moreirense apresenta resultado inconclusivo em novo teste

O futebolista do Moreirense que estava infetado pelo novo coronavírus, segundo os testes realizados em 9 de maio, apresentou um resultado inconclusivo nos testes mais recentes, confirmou hoje fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.

O respetivo jogador é o único caso inconclusivo no emblema da vila de Moreira de Cónegos (concelho de Guimarães), já que os restantes elementos do plantel, a equipa técnica e os membros da estrutura do futebol tiveram resultados negativos nos últimos testes, acrescentou a fonte.

Em isolamento desde que acusou positivo, o atleta vai ser novamente testado na quinta-feira, estando prevista a reintegração imediata no plantel caso o resultado seja negativo.

O Moreirense, oitavo classificado da I Liga, com 30 pontos, iniciou hoje os treinos coletivos, para preparar um regresso à competição agendado para 6 de junho, um sábado, com o duelo da 25.ª jornada frente ao Boavista, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto.

ESPECIAL CORONAVÍRUS