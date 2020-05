Pedro Proença recusa demitir-se e diz que será presidente da Liga enquanto clubes quiserem

Não fala em demissão mas diz que será presidente da Liga enquando "os clubes quiserem". Cova da Piedade e Benfica saíram da direção do organismo nos últimos dias, mas isso não faz com que Pedro Proença assuma desde já a demissão.

À saída de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal do Porto, o presidente da Liga, voltou a defender a transmissão dos jogos do campeonato em sinal aberto.

Já Rui Moreira sugeriu a criação de um drive-in no Parque da Cidade do Porto para que os adeptos possam ver os jogos dentro dos carros num ecrã gigante.