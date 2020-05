Portista Marcano já foi operado a uma rotura de ligamento

O futebolista espanhol do FC Porto Iván Marcano foi esta segunda-feira operado a uma rotura de ligamento, uma intervenção que, segundo dos 'dragões', decorreu "sem intercorrências".

"Na sequência de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Iván Marcano já foi operado pela equipa de José Carlos Noronha. A cirurgia teve lugar na Ordem de São Francisco, no Porto, e decorreu sem intercorrências", informou o clube, no seu sítio na internet.

O defesa central espanhol, de 32 anos, lesionou-se com gravidade no treino de quinta-feira e vai perder o resto da época, que regressa em 3 de junho com a visita do FC Porto ao Famalicão.

Os 'azuis e brancos' exibiram um vídeo com cerca de duas dezenas de jovens das várias escolas Dragon Force, em Portugal, Espanha e Colômbia, a desejarem as melhoras ao 'capitão'.

Com 24 jornadas disputadas na I Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sporting de Braga, terceiro classificado.