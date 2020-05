Lisboa pode vir a receber final da Champions este ano

A final da Liga dos Campeões europeus de futebol poderá já não se realizar no Estádio Olímpico de Atatürk, em Istambul, e Lisboa ganha força como recinto alternativo.

A notícia é avançada pela rádio espanhola Cadena Cope, que revela que o estádio na Turquia, ao qual foi atribuída a organização da final deste ano da Champions, poderá já não receber o jogo decisivo por razões financeiras.

O facto de a final ter de se jogar sem público não permitiria à organização recuperar o investimento necessário, não só para adaptar o estádio como para outras despesas.

Com efeito, a UEFA prepara-se para ter um recinto alternativo e, entre as hipóteses em cima da mesa, a Cadena Cope refere que Lisboa parece ganhar terreno.

A capital portuguesa já recebeu a final da principal prova de clubes do futebol europeu em duas ocasiões, a última das quais em 2014, num dérbi madrileno jogado no Estádio da Luz em que o Real Madrid venceu o Atlético. A primeira aconteceu em 1967, no Jamor, e terminou com um triunfo do Celtic de Glasgow sobre o Inter de Milão.