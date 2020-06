FC Porto com teste dificil em Famalicão no regresso da I Liga

A I Liga de futebol regressa hoje, após quase três meses de paragem, devido à pandemia da Covid-19, com o FC Porto a tentar reforçar a liderança na visita ao Famalicão, na 25.ª jornada.

Os dragões, que têm um ponto de vantagem sobre o Benfica, são os primeiros dos candidatos ao título a reentrarem em campo, com uma deslocação que promete ser difícil à casa do sétimo classificado e equipa sensação da prova, mas que antes da interrupção estava a cair de produção, com uma única vitória em oito jogos.

Num encontro que está agendado para as 21:15, o FC Porto terá duas baixas importantes - o central espanhol Marcano, de fora até final da época, com uma rotura de ligamentos, e o lateral esquerdo Alex Telles, que é o melhor marcador da equipa na I Liga, com oito golos, castigado -, além do japonês Nakajima, que está fora da equipa.

A equipa de Sérgio Conceição tentará colocar pressão no Benfica, que apenas regressa à competição na quinta-feira, recebendo no Estádio da Luz, em Lisboa, o Tondela (14.º), orientado pelo espanhol Natxo Gonzaléz e que, antes da suspensão, também estava em quebra.

A I Liga é retomada oficialmente às 19:00, no Algarve, com o aflito Portimonense (17.º e penúltimo a sete pontos da salvação) a receber um tranquilo Gil Vicente (nono).

A competição regressa 87 dias depois dos últimos jogos, em 8 de março, sem público nas bancadas, com um rigoroso protocolo sanitário e testagem regular aos jogadores ao novo coronavírus e com os jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana.