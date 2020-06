Belenenses vence na deslocação ao Desportivo das Aves

O Belenenses venceu esta sexta-feira por 2-0 na deslocação ao terreno do Desportivo das Aves, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a equipa da capital a continuar numa série de bons resultados no campeonato.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à pandemia de covid-19, o Belenenses entrou melhor na partida e inaugurou o marcador aos 11 minutos, num autogolo do guarda-redes Fábio, com Silvestre Varela a aumentar a vantagem aos 39.

Com a vitória desta sexta-feira, o Belenenses, que somou o quinto jogo sem perder consecutivo (três vitorias e dois empates), está em 13.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Desportivo das Aves, que somou quarta derrota seguida, é último com apenas 13 pontos.