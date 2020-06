Jogadores do Benfica foram atingidos na cara

O autocarro do Benfica foi apedrejado esta quinta-feira na A2, na altura em que a equipa regressava ao centro de estágios, no Seixal.

O ataque aconteceu depois do jogo com o Tondela, no Estádio da Luz, que terminou com um empate sem golos. É a terceira igualdade consecutiva dos "encarnados" no campeonato.

Os jogadores Zivkovic e Weigl ficaram feridos depois de serem atingidos no rosto por estilhaços de vidro. O primeiro terá sofrido ferimentos na vista.

O avançado sérvio e o médio alemão ainda foram assistidos no local, mas foram depois transportados para o hospital da Luz, por precaução.

BENFICA REPUDIA ATAQUE E GARANTE COOPERAÇÃO PARA IDENTIFICAR “DELINQUENTES”

O Benfica lamentou o apedrejamento ao autocarro da equipa e garantiu, em comunicado, que o clube vai colaborar com as autoridades para identificar os “delinquentes” responsáveis pelo ataque.