Jorge Jesus renova com o Flamengo com ambição de ser campeão do mundo

Foi esta sexta-feira oficializada a renovação do contrato de Jorge Jesus no Flamengo. O português vai estar mais uma época no clube brasileiro. O contrato foi renovado até junho de 2021.

Jorge Jesus diz que vai focar-se primeiro na Taça Libertadores, mas garante que vai trabalhar para ser campeão do mundo.

"Se estou num sítio que me faz feliz, esse é o primeiro fator na minha escolha. Precisamos da felicidade desportiva e ela só surge com resultados. Os resultados aconteceram na última época, portanto procurei a parte sentimental e é isso que me move".

O português, de 65 anos, chegou ao clube brasileiro em junho de 2019, tendo, desde então, conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana e a Supertaça do Brasil, além da Taça Guanabara, que define o vencedor da primeira volta do estadual carioca.