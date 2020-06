Tarja para Lage e Vieira na chegada do Benfica ao Seixal

Depois do empate com o Portimonense, o regresso do Benfica ao centro de estágio do Seixal decorreu sem incidentes.

O autocarro, que na semana passada foi apedrejado, chegou ao Seixal sem problemas.

PSP e GNR criaram um perímetro de segurança e os poucos adeptos que aguardavam pela equipa não se manifestaram, à exceção de uma tarja que pedia a demissão do treinador Bruno Lage e do presidente Luís Filipe Vieira.

Jogadores e equipa técnica dos "encarnados" saíram pouco depois nas viaturas pessoais. Pizzi, Rafa e Grimaldo tiveram direito a uma escolta policial, assim como Bruno Lage.

O Benfica empatou esta quarta-feira a dois golos no terreno do Portimonense e alargou a série de jogos sem vencer no campeonato.

