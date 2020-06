Rio Ave vence Moreirense e sobe ao 6.º lugar da Primeira Liga

O Rio Ave venceu esta sexta-feira por 1-0 na deslocação ao terreno do Moreirense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao sexto lugar do campeonato.

O único golo da partida foi apontado pelo iraniano Mehdi Taremi, de grande penalidade, aos 36 minutos, colocando fim a uma série de sete jogos sem perder (quatro vitórias e três empates) da equipa do Moreirense no campeonato.

Com a vitória de hoje, o Rio Ave, que tinha perdido na ronda anterior com o Paços de Ferreira (3-2), subiu ao sexto lugar da I Liga, com 41 pontos, enquanto o Moreirense está em nono, com 33 pontos.