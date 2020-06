NBA fornece às equipas programa detalhado da retoma

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) forneceu esta sexta-feira um calendário detalhado às 22 equipas que vão retomar em 30 de julho a época 2019/20, incluindo os testes da covid-19, que interrompeu a prova em 11 de março.

Os testes ao novo coronavírus vão começar em 23 de junho, sendo que a NBA está ainda a trabalhar nos protocolos sanitários, em cooperação com a associação de jogadores, para os campos de treino, no Disney Campus, em Lake Buena Vista, na Florida.

Antes de chegada das equipas ao local dos treinos, nos dias 07, 08 ou 09 de julho, existe a obrigatoriedade de os jogadores cumprirem treinos individuais, a partir do primeiro dia do próximo mês.

De 09 a 29 de julho, realizam-se os treinos coletivos, sendo que, a partir do dia 21 ou 22, cada equipa realizará três jogos de preparação, já com árbitros designados pela NBA.

O regresso da competição propriamente dito está agendado para 30 de julho, sendo que, até ao final da época regular, cada equipa efetuará oito jogos. O calendário, baseados nos encontros que estavam por realizar, ainda está a ser ultimado.

A 'regular season' pode fechar apenas em 15 e 16 de agosto, data para os possíveis embates para determinar o oitavo colocado de cada conferência. Só serão necessários, se o nono classificado estiver a menos de quatro triunfos do oitavo.

O último apurado para a fase de decisões só não será o oitavo colocado se o nono vencer os dois encontros, o que significa que o segundo embate não se realiza se o oitavo vencer o primeiro.

Caso estes encontros se realizem, os 'play-offs' arrancam em 17 de agosto. Se isso não acontecer, serão antecipados para 15 ou 16.

Em 30 de agosto, poderão chegar à Disney um número limitado familiares e convidados das equipas, que vão disputar, de 31 de agosto a 13 de setembro, as meias-finais de conferência, seguindo-se as finais, de 15 a 28.

A final da NBA vai realizar-se de 30 de setembro a 13 de outubro, e não 12, como originalmente planeado. Será, em última instância nesse dia, num eventual sétimo jogo, que será conhecido o sucessor dos Toronto Raptors.

A edição 2019/20 da NBA vai ser retomada no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Florida, com 22 equipas, nove da Conferência Este e 13 da Conferência Oeste, as 16 presentemente em lugar de acesso aos 'play-offs' e as seis que estão a menos de seis triunfos do oitavo colocado de cada uma das conferências.

Em Orlando, estarão, pelo Este, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards.

Pelo Oeste, os apurados são Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

De fora, ficaram Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, do Este, e Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, do Oeste.

A época 2019/20 tinha sido suspensa em 11 de março, devido à pandemia de covid-19, que já provocou mais de 421 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.