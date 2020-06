Camisolas dos jogadores da liga inglesa vão ter escrito “Black Lives Matter”

Quando o campeonato inglês de futebol regressar, a 17 de junho, os jogadores dos 20 clubes britânicos vão ver os seus nomes substituídos nas camisolas pelo slogan "Black Lives Matter", anunciaram esta sexta-feira.

A iniciativa levada a cabo por jogadores contou com o apoio da organização da Premier League. No site do Liverpool pode ler-se: "Nós, os jogadores, estamos juntos com o único objetivo de erradicar o preconceito racial onde quer que ele exista, para termos uma sociedade global de inclusão, respeito e de oportunidades iguais para todos, independentemente da cor ou crença. Este será o símbolo da união de todos os jogadores, todo o staff, todos os clubes, todos os árbitros e toda a Premier League #blacklivesmatter #playerstogether".

De acordo com o jornal The Guardian, a liga inglesa também vai permitir que os jogadores se ajoelhem antes de qualquer partida, como forma de protesto contra o racismo. "Acreditamos que não há espaço para o racismo em lado nenhum", conclui a Liga.

É uma forma de homenagearem não só George Floyd mas também todas as pessoas vítimas de racismo.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu durante uma detenção, quando um polícia pressionou o joelho contra o seu pescoço durante cerca de 9 minutos. O caso provocou uma onda de contestação, com manifestações contra o racismo e a violência policial, nos EUA e no resto do mundo.