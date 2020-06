Seis jornadas depois, Marítimo regressa às vitórias na Primeira Liga

O Marítimo regressou esta segunda-feira aos triunfos, seis jornadas depois, ao vencer na receção ao Gil Vicente por 2-1, no jogo de abertura da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Os gilistas, que somaram o quarto encontro consecutivo sem vencer e terceira derrota seguida, até começaram melhor e adiantaram-se logo aos oito minutos, através do búlgaro Kraev, que beneficiou de um erro da defensiva contrária, e falharam a hipótese de igualar aos 85, quando Charles defendeu uma grande penalidade de Sandro Lima.

Pelo meio, o Marítimo protagonizou a reviravolta no marcador, ainda na primeira parte, com golos de Rodrigo Pinho, aos 30 minutos, e de Rodrigão, este na própria baliza, aos 45+3.

Com esta vitória, o Marítimo reforçou para já o 15.º lugar, agora com 28 pontos, mais oito do que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção, enquanto a equipa de Barcelos ocupa o 11.º lugar, com 30.