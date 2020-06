Liga dos Campeões: "É uma escolha que orgulha o futebol português"

O Estádio da Luz vai voltar a ser palco de uma fase final europeia, o que para o clube é "um enorme motivo de orgulho".

O clube realça que é uma escolha "que orgulha o futebol português". Para o Benfica é "um meritório reconhecimento à capacidade de organização da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à qualidade das infraestruturas existentes no nosso país para a realização de um evento com esta exigência".

Na mensagem de Luís Filipe Vieira é ainda referido que esta decisão é também uma manifestação de confiança na forma como Portugal tem lidado com a pandemia.

Os jogos vão ser disputados entre 12 e 23 de agosto nos estádios da Luz e Alvalade. Poderão vir a realizar-se no Porto e em Guimarães caso não haja condições para os realizar nos estádios apontados inicialmente.

As equipas já apuradas são Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain. Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea ainda discutem a presença nesta final 8, em que todos os jogos são a uma mão.

A Direção-Geral da Saúde assegurou na terça-feira "todas as condições" para Portugal receber a fase final da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões de futebol.

"A DGS considera que, fruto do trabalho que tem sido desenvolvido com a FPF e a Liga (de clubes) e da experiência do desenrolar da principal competição de futebol nacional, se encontram reunidas todas as condições para o acolhimento do referido evento em Portugal", sublinhou, assegurando a disponibilidade "para a continuação da articulação entre as entidades promotoras deste evento e as autoridades de saúde".