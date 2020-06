O pontapé de saída da ronda será dado em Barcelos com o Gil Vicente - Desportivo das Aves.

Benfica e FC Porto estão em igualdade pontual no topo do campeonato e só jogam na terça-feira: os encarnados recebem o Santa Clara e os dragões jogam em casa com o Boavista no dérbi da Invicta.

