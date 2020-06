Benfica não vence em casa há cinco jogos

A crise instalada no Benfica está a piorar. Depois de ter apanhado o FC Porto no primeiro lugar do campeonato, na jornada passada, o clube das águias deitou de novo tudo a perder no jogo com o Santa Clara.

O campeão perdeu na terça-feira por 3-4 na receção ao clube dos Açores, em encontro da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em 12 jogos, o Benfica só venceu dois e, em casa, não ganha há cinco. A última vez que as águias venceram no Estádio da Luz foi em fevereiro, num jogo a contar para a Taça de Portugal. Para o campeonato, é preciso recuar até janeiro.

Em 116 anos de história, o Benfica nunca tinha estado tanto tempo sem ganhar dentro de portas. O máximo eram quatro jogos.

Apesar de não haver adeptos dentro do estádio, lá fora ouviram-se os assobios de contestação e os pedidos para a saída do atual treinador.

A reação polémica de Bruno Lage

Na conferência de imprensa, após a derrota caseira, Bruno Lage foi questionado sobre uma eventual demissão do cargo de treinador dos encarnados. O técnico lançou suspeitas sobre a idoneidade dos jornalistas e acusou-os de cederem a "almoços, jantares e viagens".

"Desde a terceira jornada, no jogo com o FC Porto, que vocês estão muito preocupados com o meu lugar. Aliás, até antes desse jogo. Até me chegaram a perguntar qual era o meu ordenado. Vejo sempre muitas preocupações em relação ao meu lugar. Às vezes fico a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para entrar no meu lugar. Ou até quem é que vos anda a pagar alguns almoços, jantares ou viagens para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica."

"Desafio Bruno Lage a dizer os nomes de quem se vende"

O comentador da SIC Rui Santos condenou as palavras de Bruno Lage e pediu explicações.

Sindicato dos Jornalistas reage

O Sindicato dos Jornalistas emitiu esta quarta-feira um comunicado, no qual reagiu às acusações do treinador do Benfica, considerando-as "graves".

O sindicato pediu ainda que o treinador "apresente as provas que sustentam as suas suspeitas, que são graves e põem em xeque toda uma classe profissional".

"Na ausência dessas provas, o SJ exige a Bruno Lage que se retrate publicamente e ao Benfica que se demarque das declarações do treinador. As considerações de Bruno Lage, com a visibilidade que o futebol lhe confere, não podem ficar sem um cabal esclarecimento, a bem da verdade jornalística e desportiva."

A três pontos do FC Porto

A seis jornadas do fim do campeonato, que regressou este mês depois de ser suspenso em março devido à pandemia, o Benfica está a três pontos do FC Porto, líder na tabela classificativa.

O clube encarnado já teve oportunidade de ultrapassar o rival, mas desperdiçou-a, e de continuar com os mesmos pontos, não conseguiu.

O próximo jogo das águias é na Madeira frente ao Marítimo, na próxima segunda-feira.