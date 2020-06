Bruno Lage sai no final da época. Jesus diz não ao Benfica

O treinador do SL Benfica, Bruno Lage, vai exercer funções até ao final da época, independentemente dos resultados. O clube fez uma proposta ao ex-treinador, Jorge Jesus, que foi recusada.

Após o empate com o Tondela e com o Portimonense, a administração do Benfica fez um convite para Jorge Jesus pegar de imediato na equipa - terminar a temporada e seguir como treinador para a próxima. Mas o treinador português mostrou-se com muitas dúvidas em virar costas - de imediato - a vários compromissos que assumiu com o Flamengo.

Esta decisão de Jorge Jesus caiu mal na Luz, quando o clube e o treinador já tinha durante os últimos tempos aproximado relações para um possível regresso ao Benfica.

Perante esta situação, têm chegado ao Benfica várias ofertas de treinadores, mas estrangeiros. Jorge Jesus era a primeira opção, mas a escolha de um estrangeiro referenciado tem agora uma peso maior.

O Benfica decidiu continuar com Bruno Lage até ao final e ter tempo para decidir sem estar pressionado. O atual treinador já sabe que a ligação ao Benfica está na reta final.

Bruno Lage foi campeão pelo Benfica, quebrou recordes...mas nem tudo foi bom