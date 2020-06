Sócios chumbam orçamento do Benfica

O orçamento do Benfica para a temporada 2020/2021 foi esta sexta-feira chumbado por maioria em Assembleia-Geral (AG) realizada no Pavilhão nº2 do Estádio da Luz, anunciou o clube no seu site oficial.

A AG ordinária dos 'encarnados', que teve como ponto único deliberar o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, registou o voto desfavorável de 48,28 por cento dos sócios (18.329 votos), contra 47,79 por cento de votos a favor (18.143).

Na votação, em que participaram 1.505 associados, correspondentes a 37.965 votos, houve ainda 3,93 por cento dos sócios que se abstiveram.

Com este resultado, é a segunda vez que o orçamento proposto pela direção 'encarnada' liderada por Luís Filipe Vieira é chumbado em AG, depois de em 2012 o mesmo ter sucedido com o chumbo ao Relatório e Contas relativo à época 2011/2012.