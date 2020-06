Cerca de 10 adeptos receberam os jogadores do Benfica à chegado ao centro de estágio, no Seixal. Os adeptos surgiram com cartazes a pedir a demissão do treinador Bruno Lage e do presidente Luís Filipe Vieira, depois da derrota frente ao Marítimo, por 2-0, no Funchal.

No final do jogo, Bruno Lage colocou o lugar à disposição. Ao que a SIC apurou, o pedido terá sido aceite.

Foi a segunda derrota consecutiva da equipa. Nos últimos dez jogos, apenas dois terminaram em vitória.