Nélson Veríssimo vai treinar o Benfica por agora

Bruno Lage deixou oficialmente o comando técnico do Benfica esta terça-feira, dia em que já não orientou o treino dos ‘encarnados’ no Seixal. O lugar de treinador passa a ser ocupado por Nélson Veríssimo, que até agora tinha sido técnico-adjunto.

O clube ainda não tem uma solução definitiva para o comando técnico, pelo que nos próximos dias será Nélson Veríssimo a orientar a equipa. O próximo jogo do Benfica acontece este sábado, na Luz, frente ao Boavista, e Veríssimo poderá estar no banco a dirigir.

Nélson Veríssimo, de 43 anos, está na Luz desde a temporada 2012/13 como técnico-adjunto. Também representou o Benfica como jogador, tendo chegado à equipa principal em 1995.

Acordo para rescisão

O Benfica está a negociar um princípio de acordo para a rescisão contratual do treinador de futebol Bruno Lage, que tinha contrato até 30 de junho de 2023.

Bruno Lage colocou o lugar à disposição após a derrota no terreno do Marítimo, por 2-0.

DO CÉU AO INFERNO: O PERCURSO DE LAGE

Lage, que tinha sucedido a Rui Vitória, levou o Benfica à conquista do título nacional de 2018/19 e à vitória na Supertaça Cândido Oliveira.

Quando faltam cinco jogos para o fim do campeonato, o Benfica ocupa o segundo lugar do campeonato, com menos seis pontos do que o líder FC Porto, com quem tem desvantagem no confronto direto.