O FC Porto está a três vitórias do título, quando faltam jogar apenas cinco partidas do campeonato. As contas até podem ser diferentes, se o Benfica não vencer o próximo encontro com o Boavista.

Na próxima jornada, o Benfica volta a jogar primeiro, no estádio da Luz, contra um Boavista confortável no 9. º lugar. A equipa procura regressar às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas.

Com seis pontos de vantagem, somados nas duas vitórias consecutivas contra Boavista e Paços de Ferreira, os "azuis e brancos" voltam ao Dragão na noite de domingo.