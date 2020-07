Benfica insiste no regresso de Jorge Jesus 

A nova negociação entre Benfica e Jorge Jesus poderá ser intermediada por Bruno Macedo, agente de futebol que levou o técnico para o Flamengo.

O empresário é próximo de Luís Filipe Vieira e agora tem a missão de convencer Jesus a regressar à Luz.

Oficializado acordo de rescisão entre o Benfica e Bruno Lage

O Benfica e o treinador de futebol Bruno Lage chegaram a acordo para a rescisão contratual, informou no sábado o clube em comunicado.

Na passada semana, após a derrota dos campeões nacionais no terreno do Marítimo, por 2-0, em jogo 29.ª jornada da I Liga, Bruno Lage, de 44 anos, colocou o lugar à disposição e o presidente encarnado, entendeu as razões do treinador, disse então à Lusa fonte do clube.