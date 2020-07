O Benfica empatou esta quinta-feira com o Famalicão por 1-1, em jogo a contar para a jornada 31. Com esta vitória os "encarnados" ficam a oito pontos do líder FC Porto.

O golo do clube da Luz foi apontado por Pizzi ao minuto 37. O golo do Famalicão foi marcado por Guga aos 84'.

Os "dragões" precisavam de uma derrota do Benfica em Famalicão para conquistar o título já hoje. A decisão fica assim adiada para a próxima jornada, com o FC Porto a precisar apenas de um ponto para se sagrar campeão.