Filho de Ronaldo conduz mota aquática. Polícia Marítima vai averiguar

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo andou sem a companhia de um adulto numa moto de água no Paúl do Mar, uma pequena localidade na costa sul da Madeira. O vídeo do filho do jogador da Juventus foi colocado nas redes sociais pela tia, Elma Aveiro.

As imagens foram depois partilhadas pela página oficial “Visitmadeira”, pelo próprio Cristiano Ronaldo e por Dolores Aveiro.

Polícia Marítima vai averiguar

Para andar de moto de água é necessária habilitação legal, da mesma forma que para conduzir um automóvel, ou seja, existe idade mínima e carta de marinheiro.

Além disso, é importante apurar de quem é a moto de água, se é da família, se foi alugada ou se pertence a uma empresa marítimo-turística.

Só depois de concluído este processo de averiguações se saberá se há ou não lugar ao pagamento de uma coima.