Benfica não vence dois jogos seguidos desde que perdeu no Dragão

O FC Porto pode sagrar-se campeão sem entrar em campo, se o Benfica não vencer esta terça-feira o Vitória de Guimarães.

Depois da derrota com no Dragão, o Benfica nunca mais conseguiu duas vitórias seguidas. Nelson Veríssimo também falhou esse objetivo ao empatar na última jornada com o Famalicão.

O treinador diz que para já o mais importante é vencer o Vitória de Guimarães, equipa que luta pelo acesso à Europa. O único ausente para a receção ao Vitória é Adel Taarabt, que continua fora das opções por lesão.

Clássico com vista para o título

O FC Porto recebe o Sporting na quarta-feira às 21:30. A equipa de Sérgio Conceição precisa apenas de um empate para fazer a festa.

Marcano, Sérgio Oliveira, Uribe e Corona falham o clássico, enquanto que Acuña e Luiz Phellype são baixas confirmadas no Sporting.