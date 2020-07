FC Porto vai disputar clássico com algumas baixas

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai fazer amanhã a antevisão do jogo com o Sporting. A equipa azul e branca chega ao clássico com algumas baixas e a um ponto do título.

Mateus Uribe e Jesus Corona cumprem um jogo de castigo por acumulação de amarelos e não jogam com o Sporting. Ivan Marcano e Sérgio Oliveira estão lesionados e, por isso, também falham o clássico da próxima quarta-feira.

Os dragões estão a um ponto do título e podem ser campeões esta terça-feira, se o Benfica não vencer o Vitória de Guimarães na Luz.