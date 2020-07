Paços de Ferreira empata com Moreirense e fica mais perto da manutenção

O Paços de Ferreira empatou esta quinta-feira, por 1-1, em casa do Moreirense, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos pacenses ficarem mais próximos da manutenção.

Um golo de Steven Vitória, aos 36 minutos, na conversão de uma grande penalidade, colocou os 'cónegos', já há muito com a sua situação definida, na frente, mas Marco Baixinho, aos 75, empatou o jogo e permitiu à sua equipa respirar mais um pouco na luta pela manutenção.

O empate deixa o Moreirense instalado num cómodo oitavo lugar, com 43 pontos, enquanto o Paços é 13.º, com 35, mais cinco do que a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, numa altura em que estão em jogo seis pontos.