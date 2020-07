Vieira viaja para o Rio de Janeiro e vai trazer Jorge Jesus em voo privado no regresso a Portugal

Luis Filipe Vieira fez questão de seguir viagem para o Brasil para ir buscar o novo treinador do Benfica. Os dois vão voltar a Lisboa juntos num voo privado, um regresso que deve acontecer apenas na próxima terça-feira

O presidente do Benfica vai ainda reunir-se com os responsáveis do Flamengo para negociar alguns jogadores pretendidos pelo técnico.

Antes de voltar a Portugal, Jorge Jesus vai ser homenageado durante um almoço oferecido pelo Flamengo, que não esquece os êxitos alcançados pelo treinador enquanto esteve no Rio de Janeiro.

Os jogadores também vão marcar presença na despedida ao mister, como era chamado pelos adeptos.