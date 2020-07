Direção do Desportivo das Aves pagou dívidas da SAD

O jogo entre o Desportivo das Aves e o Benfica de terça-feira esteve em risco, mas a direção do clube nortenho assumiu o pagamento de algumas dívidas da SAD e, assim, o jogo deverá mesmo realizar-se.

Os alertas soaram no domingo quando a SAD do Aves cancelou o treino. Em causa estava a falta de pagamento da apólice do seguro de acidentes de trabalho.

O clube assumiu algumas dívidas da SAD e isso fará com que o jogo se realize. Ao todo, a direção de António Freitas gastou cerca de 50 mil euros.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, lamentou o episódio.