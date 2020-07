Presidente do Aves diz que jogo com o Benfica "é quase 100% certo"

António Freitas, presidente do Desportivo das Aves, disse hoje, à saída de uma reunião da Liga de Clubes, que a receção ao Benfica, agendada para amanhã, "é quase 100% certa".

"Como dizem os treinadores, é jogo a jogo. Com o Benfica quase a 100% que vamos jogar e não falta mais nada. Frente ao Portimonense será outra luta", referiu aos jornalistas.

A falta de pagamento do seguro de trabalho deixou em risco o encontro com o Benfica. A SAD do clube cancelou o treino deste domingo por causa do cancelamento da apólice do seguro de acidentes de trabalho, por isso a equipa ficaria impedida de treinar e jogar.

A SAD do Desportivo das Aves foi absolvida em 30 de junho da acusação de incumprimento salarial com jogadores e treinadores entre dezembro e março, mas aguarda pela resolução de outro processo idêntico, assente na ausência de documentos comprovativos quanto à regularização dos vencimentos dos meses de março e abril.

O assunto foi remetido da LPFP para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 09 de junho, podendo custar uma penalização de dois a cinco pontos, face aos 17 somados em 32 jornadas pelos nortenhos, que confirmaram a despromoção à II Liga em 29 de junho.

A SAD do Desportivo das Aves despediu no domingo por via telefónica os médicos Filipe Puga e André Couto.

A decisão foi tomada após a direção do clube, liderada por António Freitas, ter cedido o pavilhão localizado ao lado do estádio para que os jogadores, treinadores e outros funcionários dos nortenhos realizassem os testes de despistagem à Covid-19, sob autorização do departamento clínico, à revelia das pretensões da administração.