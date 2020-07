Sporting de Braga perde em Tondela e compromete luta pelo terceiro lugar

Um golo de Yohan Tavares permitiu esta segunda-feira ao Tondela vencer 1-0 na receção ao Sporting de Braga, mantendo intactas as aspirações de manutenção dos viseenses, enquanto os 'arsenalistas' comprometeram na luta pelo terceiro lugar.

O golo, anotado aos 74 minutos pelo jogador francês dos tondelenses, permitiu à equipa aproveitar da melhor maneira a derrota em Paços de Ferreira do Portimonense, concorrente direto, com o Sporting de Braga a hipotecar quase definitivamente as suas hipóteses de chegar ao lugar mais baixo do pódio.

Com esta vitória, o Tondela mantém o 15.º posto, mas agora com 33 pontos, mais três do que o Portimonense (16.º) e do que o Vitória de Setúbal, 17.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção e que ainda joga na terçca-feira em casa do Sporting.