Autódromo Internacional do Algarve vai receber o Grande Prémio de Portugal

A Fórmula 1 vai regressar a Portugal em Outubro. O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o Grande Prémio de Portugal, uma prova que tem prevista a presença de público.

A pandemia de Covid-19 levou ao cancelamento de várias provas e a Federação Internacional do Automóvel procurou alternativas. O Algarve é agora a 12ª etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

A organização do evento poderá ter um impacto económico de quase 130 milhões de euros. Para já vão ser postos à venda cinco mil bilhetes e os preços vão dos 85 aos 650 euros.