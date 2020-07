De Schumacher a Senna. 17 imagens da F1 em Portugal

Agora é oficial. Vinte e quatro anos depois, Portugal volta a receber uma etapa do Grande Prémio de Fórmula 1, que tinha o Estoril como casa.

Neste regresso, a prova vai ser realizada no Autódromo Internacional do Algarve durante os dias 23, 24 e 25 de outubro, pista que vai ser remodelada, o que vai implicar um investimento por parte do Governo.

Do alemão Michael Schumacher ao brasileiro Ayrton Senna, foram muitos os pilotos que passaram pela pista do Estoril.

O canadiano Jacques Villeneuve, ao serviço da Williams, venceu a última corrida realizada em Portugal, em 1996.