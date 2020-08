Vitória de Miguel Oliveira: dono da Tech3 é o "o homem mais feliz do mundo"

O francês Hervé Poncharal, dono da equipa Tech3, tornou-se no "homem mais feliz do mundo", graças ao triunfo do piloto português Miguel Oliveira no GP da Estíria, na Áustria, a sua primeira vitória em MotoGP.

"Há 40 anos que andamos nisto e nunca tínhamos vencido. Honestamente, pensei que nunca iria acontecer e hoje o sonho tornou-se realidade", disse o dono da Tech3.

Hervé Poncharal recordou o acidente verificado entre dois dos seus pilotos na prova de Moto3, que o fez "pensar em desistir" e reformar-se. No entanto, a vitória de Miguel Oliveira trocou-lhe as voltas por completo.