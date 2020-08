"Estou a fazer aquilo que realmente amo". Miguel Oliveira em entrevista à SIC

Uma semana depois de vencer o Grande Prémio da Estíria, na Áustria e tornar-se no primeiro português a conquistar uma prova no Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira esteve à conversa com a SIC.

O piloto de Almada falou da dupla ultrapassagem que lhe deu uma vitória na última volta da corrida, da infância e da adolescência e do que lhe reserva o futuro.

Veja também: