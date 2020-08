Messi vs. Barcelona: Liga Espanhola dá razão ao clube catalão

A Liga Espanhola deu este domingo razão ao Barcelona no diferendo com Lionel Messi.

O organismo diz que ou as partes chegam a acordo, ou Messi terá de pagar a cláusula de 700 milhões de euros.

De acordo com a imprensa desportiva espanhola, existe a possibilidade da cláusula de rescisão do craque ficar anulada por se encontrar no último ano do contrato.

Messi comunicou no ínicio da semana passada a vontade de sair imediatamente do Barcelona, sem realizar mais um único treino ou testes médicos.

O clube anunciou que vai ativar os mecanismos legais para obrigar Messi ou o clube que vier a contratar o jogador a pagar uma indemnização pelo fim do contrato sem justa causa.

Também hoje, o internacional argentino falhou a apresentação no Barcelona para realizar as provas PCR, de diagnóstico à Covid-19, como tinha afirmado que iria fazer.