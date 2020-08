Messi poderá não ser obrigado a pagar 700 milhões de euros ao Barcelona

Leonel Messi poderá, afinal, não ser obrigado a pagar 700 milhões de euros ao Barcelona pela saída antecipada do clube.



De acordo com a imprensa desportiva espanhola, existe a possibilidade da cláusula de rescisão do craque ficar anulada por se encontrar no último ano do contrato.

Messi comunicou no ínicio da semana passada a vontade de sair imediatamente do Barcelona, sem realizar mais um único treino ou testes médicos.

O clube anunciou que vai ativar os mecanismos legais para obrigar Messi ou o clube que vier a contratar o jogador a pagar uma indemnização pelo fim do contrato sem justa causa.

