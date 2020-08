Miguel Oliveira: "É possível ser campeão já este ano"

Hoje no Jornal da Noite

Uma semana depois de vencer o Grande Prémio da Estíria, na Áustria, e tornar-se no primeiro português a conquistar uma prova no Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira esteve à conversa com a SIC.

O piloto reafirmou o desejo de ser campeão já este ano.

Uma entrevista para ver na íntegra hoje, no Jornal da Noite.

