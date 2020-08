Imprensa espanhola garante que Messi não se sente parte do plantel.

Messi vs. Barcelona: Liga Espanhola dá razão ao clube catalão

A Liga Espanhola deu este domingo razão ao Barcelona no diferendo com Lionel Messi. O organismo diz que ou as partes chegam a acordo, ou Messi terá de pagar a cláusula de 700 milhões de euros.

De acordo com a imprensa desportiva espanhola, existe a possibilidade da cláusula de rescisão do craque ficar anulada por se encontrar no último ano do contrato.